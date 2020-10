FNV teleurgesteld in nieuwe coronamaatregelen voor horeca

Vakbond FNV is teleurgesteld over de verwachte nieuwe coronamaatregelen die het kabinet voor de horeca wil aankondigen. De sector wordt „disproportioneel hard aangepakt”, aldus de vakbond, die pleit voor aanvullende steunmaatregelen vanuit de overheid.

De vakbond is ook teleurgesteld over de wijze waarop de maatregelen tot stand zijn gekomen. De bond noemt het „onbegrijpelijk” dat er de afgelopen dagen geen overleg is geweest met partners zoals de vakbond en branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland over het doorspreken van scenario’s.

„Hierdoor is er onvoldoende draagvlak binnen de sector voor deze zware maatregelen”, aldus de bond. Ook wordt er geen perspectief geboden, waardoor werknemers en bedrijven niet weten waar ze aan toe zijn, vindt de bond.

Naar verwachting beslist het kabinet dat restaurants en cafés twee weken zullen moeten sluiten. De vakbond denkt dat als de maatregelen „eerder effectief” waren ingevoerd, dan hadden horecaondernemers nog de kans gehad om tijdens de herfstvakantie „nog enige compenserende inkomsten te kunnen genereren”.

De vakbond vreest verder dat de kans dat ondernemingen kopje onder zullen gaan groter wordt. Daardoor raken mensen hun baan kwijt of moeten ze noodgedwongen in andere sectoren aan de slag. De vakbond wil daarom aanvullende steunmaatregelen van de overheid voor de sector.