FNV: stemsysteem werkt weer naar behoren

Het onlinestemsysteem van FNV werkt weer goed, nadat leden woensdag problemen hadden bij het uitbrengen van hun stem over het pensioenakkoord. Dat laat een woordvoerder van de vakbond weten. De problemen ontstonden door een piek in het aantal mensen dat kort na het openen van het referendum wilde stemmen.

Nu de peiling haar tweede dag is ingegaan, gaat het er volgens de zegsman rustiger aan toe op de FNV-website. Toch houdt de bond voor de zekerheid extra servers online. Naar verwachting neemt het internetverkeer vrijdag weer toe als de vakbond leden een herinnering om te stemmen stuurt.

Woensdag hadden tussen het openen van de digitale stembussen om 11.00 uur en 19.00 uur meer dan 76.000 leden van FNV hun stem uitgebracht. Het is nog tot zaterdag 12.00 uur mogelijk om te stemmen. De uitkomst van het referendum geldt als "zwaarwegend advies" aan het ledenparlement van FNV. Die 105-koppige raad beslist dezelfde dag definitief of de vakbond instemt met het vorige week gesloten principeakkoord over pensioenen.