FNV stelt mening over Klimaatakkoord bij

Vakbond FNV is positief dat er alsnog een voorziening komt voor mensen in een kwetsbare financiële positie voor verduurzaming. In een update van zijn eigen reactie op het Klimaatakkoord spreekt de bond van een „handreiking” van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

FNV was eerder op de dag nog erg kritisch over de lusten- en lastenverdeling. Maar later bleek dat er ook op dit punt een stap vooruit wordt gezet. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong denkt dat dit voor het „broodnodige draagvlak” kan zorgen. „Dit is goed nieuws voor mensen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld voor mensen die woonruimte van particulieren huren, of huurders van woningbouwverenigingen die niet of nauwelijks in verduurzaming investeren, terwijl de energierekening voor gas oploopt.”

De vakbond was al tevreden over de afspraken over de arbeidsmarkt, die in het Klimaatakkoord zijn opgenomen. Zo komt er een kolenfonds voor mensen die door de energietransitie hun baan kwijt raken. En de inspectie gaat streng toezien op veilig en gezond werk en het voorkomen van uitbuiting in de energietransitie als geheel. FNV legt het akkoord op 16 september voor aan zijn Ledenparlement.

CNV spreekt op zijn beurt van een juiste balans tussen werkgelegenheid en het halen van de klimaatdoelstellingen. Een banenverlies van tienduizenden mensen in de industrie is voorkomen, constateert de bond. Het kabinet belooft onder meer dat huishoudens geen hogere lasten gaan krijgen. CNV is hier blij mee maar volgt de doorrekeningen hierover kritisch. „Eerder bleek ook dat huishoudens geen grote stijging van de energierekening zouden krijgen, maar in de praktijk was dit wel zo. Dus eerst zien, dan geloven voor er champagne is”, aldus CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

De Consumentenbond heeft eveneens de indruk dat lasten eerlijker verdeeld worden, maar merkt op dat er nog te veel onduidelijk is aan dit akkoord. „Wij willen zekerheid op lange termijn. Over wetgeving, belastingen en subsidies. Zodat consumenten weten welke investeringen in welke situatie lonen. Dan kunnen mensen hiernaar handelen en voorkomen dat de energierekening een stijgende kostenpost wordt.”