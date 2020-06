FNV stelt beslissing over pensioenakkoord uit

Vakbond FNV heeft het besluit over de herziening van het pensioenstelsel voor zich uitgeschoven. Volgens een deel van het ledenparlement is er onvoldoende tijd geweest om een „weloverwogen afweging” te maken.

Zonder steun van de grootste vakbond van het land wordt de invoering van een nieuw pensioenstelsel vrijwel onmogelijk. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wilde na groen licht van FNV juist de voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel vrijdag naar de Tweede Kamer sturen.

Over twee weken komt het ledenparlement van FNV opnieuw samen om over de uitwerking van het pensioenakkoord te stemmen. Het 105 personen tellende orgaan beslist over voorstellen van het vakbondsbestuur.

„Ik was heel graag vandaag tot besluitvorming gekomen, maar een deel van het ledenparlement is daar nog niet aan toe. We willen dit zorgvuldig doen”, verklaarde Han Busker, voorzitter van FNV.

Vrijdag werd duidelijk dat te weinig mensen waren ingelogd om deel te nemen aan de de vergadering, die met het oog op coronamaatregelen digitaal werd gehouden. Daardoor kon een stemming niet bindend worden verklaard. Volgens Busker is de vergadering nu gebruikt om vragen over het akkoord te beantwoorden.

Werkgevers, vakbonden en politiek kwamen vorige week vrijdag tot een principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel. FNV, de grootste vakbond van het land, moest daar nog over stemmen nadat CNV al groen licht had gegeven. VCP, een kleinere vakbond, stemde niet in, maar ook niet tegen. Deze vakbond wil vooral dat de Tweede Kamer een oordeel velt over de pensioenhervorming.