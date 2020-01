FNV: steek geld in duurzame innovaties voor behoud banen bouw

Vakbond FNV vindt dat de bouwsector moet investeren in duurzame innovaties. Op die manier kan de bedrijfstak ervoor zorgen dat hij weer groeit na een aantal verwachte moeilijke jaren vanwege de PFAS- en stikstofproblematiek. FNV reageert daarmee op een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat zelf ook pleit voor investeringen.

Door de verwachte krimp in de sector dit jaar lijkt volgens FNV het personeelstekort in de bouw even opgelost. Het EIB geeft aan dat de arbeidsvraag die er nu nog is vanuit opleidingen kan worden gevuld. „Het zou heel goed zijn om nu de ruimte te nemen en serieus aan de slag te gaan met innovaties in deze sector”, geeft bondsbestuurder Janna Mud aan. Daarbij moeten bedrijven wel zorg dragen voor hun personeel.