FNV: signaal ING positief maar laat

Met het aangekondigde vertrek van financieel directeur Koos Timmermans geeft ING een positief signaal af. Het is alleen jammer dat een dergelijke stap pas wordt gezet nadat maatschappelijk de storm is opgestoken. Dat zegt bestuurder Gerard van Hees van FNV Finance in een reactie op het vertrek van Timmermans.

Volgens de FNV-bestuurder had ING bij de publicatie van de schikking al duidelijk kunnen maken dat er ook gevolgen aan kleven voor het bestuur van de bank. „Net als bij de kwestie rondom de salarisverhoging van topman Ralph Hamers eerder dit jaar, heeft ING er niet voor gekozen proactief te reageren, maar reactief. Dat is jammer”, aldus Van Hees.

Volgens hem is de geloofwaardigheid van de bank momenteel het grootste probleem. De bondsbestuurder vreest dat medewerkers het gedoe bij ING wederom voor de kiezen gaan krijgen. „Dat geldt bijvoorbeeld voor de medewerkers in het callcenter van de bank, maar ook voor medewerkers die op bijvoorbeeld verjaardagen daarover worden aangesproken.”