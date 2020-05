FNV: schrappen ontslagboete slechte ontwikkeling

Vakbond FNV vreest dat veel mensen hun baan verliezen als bedrijven staatssteun kunnen ontvangen en tegelijk mensen mogen ontslaan zonder een boete te krijgen. Het kabinet is van plan de ‘ontslagboete’ in het huidige steunpakket aan bedrijven te schrappen bij een nieuw pakket aan maatregelen. Zakaria Boufangacha, arbeidsvoorwaardencoördinator bij FNV, noemt het in De Telegraaf „een heel slechte ontwikkeling”.

„Door de boete weg te laten zorg je ervoor dat bedrijven selectief met de maatregelen kunnen omgaan zonder dat er perspectief aan de werknemers wordt geboden”, zegt Boufangacha tegen de krant. „Zo kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor de lonen, maar de subsidie voor andere doelen gebruiken en alsnog mensen ontslaan. Terwijl de regelingen in het leven zijn geroepen om zoveel mogelijk banen te behouden.”

„De afgelopen periode is al massaal afscheid genomen van mensen met een flexcontract terwijl de werkgevers ook worden gecompenseerd voor deze loonkosten. Wij vrezen voor een vergelijkbaar scenario bij vaste banen als je geen clausules oplegt voor bedrijven die steun willen”, aldus de vakbondsman.