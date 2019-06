FNV schaart zich achter pensioenakkoord

De leden van de FNV en het ledenparlement hebben zich in meerderheid geschaard achter het pensioenakkoord. Dat maakte bondsvoorzitter Han Busker zaterdagmiddag bekend nadat het zogeheten ledenparlement van de vakbeweging in Apeldoorn had gestemd.

Het parlement heeft in de beslissing de uitslag van het onlinereferendum onder de leden mee laten wegen. Ruim 75 procent van de 375.000 uitgebrachte stemmen werd uitgebracht vóór het akkoord. 37 procent van de circa 1 miljoen FNV-leden bracht in totaal een stem uit.

FNV-voorzitter Han Busker zegt verheugd te zijn over de uitslag: "Dankzij dit besluit kunnen heel veel mensen eerder stoppen met werken, zijn er regelingen mogelijk gemaakt voor mensen met zware beroepen en worden de pensioenen van miljoenen Nederlanders sneller geïndexeerd."

Hij wees ook op het belang van het signaal van de 23 procent tegenstemmers. "De stem van de mensen die tegen hebben gestemd is luid en duidelijk doorgekomen en is het signaal dat we door moeten gaan met het pensioenstelsel eerlijker maken. En het eerlijker maken is wat we gaan doen."

Samenwerking loont! Een prachtig moment in onze Polder en een mooi resultaat van politieke samenwerking tussen oppositie en coalitie. En vooral goed nieuws voor ouderen die minder lang hoeven door te werken en voor jongeren die ook een fatsoenlijk pensioen willen opbouwen! https://t.co/IoXH4t760J — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) 15 juni 2019

"We zijn heel blij met de uitkomst van het FNV. Het is een overtuigende goedkeuring, met een hele grote meerderheid voor". Dat zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland in een reactie. Hij sprak van een feestdag voor Nederland. "Dit gaat ons echt allemaal aan".

Calon wijst er daarbij op dat de leden van de FNV en het ledenparlement het akkoord heel breed steunen. "Het is een van de grootste hervormingen van ons pensioenstelsel na de oorlog".

50PLUS betreurt de uitslag van het FNV-referendum over het pensioenakkoord. Tweede Kamerlid Corrie van Brenk heeft dat laten weten. Volgens de partij is "het grootste probleem niet opgelost, namelijk de absurd lage rekenrente".

50PLUS zal zich tot het uiterste blijven inzetten om een goed geïndexeerd pensioen mogelijk te maken voor iedereen. "We zullen de wet- en regelgeving kritisch volgen", zegt Van Brenk.

