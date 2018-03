FNV: respect voor keuze commissarissen ING

De FNV is bijzonder verheugd dat de omstreden salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers niet doorgaat. „Het is een verstandig besluit dat de raad van commissarissen uiteindelijk kiest voor ING en niet voor de bankrekening van Hamer”, aldus vakbondsbestuurder Gerard van Hees.

Van Hees zegt dat hij er respect voor heeft dat de commissarissen naar de maatschappij luisteren en hun fouten durven in te zien. „Dat schept vertrouwen voor de bankensector.” Om te voorkomen dat commissarissen in de toekomst toch weer een dergelijke fout maken, wil FNV met de banken en verzekeraars afspraken maken over de topinkomens.