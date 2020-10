FNV pessimistisch over cao-onderhandelingen met NS

Vakbond FNV weigert nog steeds mee te werken met de inkrimpplannen die de Nederlandse Spoorwegen (NS) voorstelt. Ook is de bond pessimistisch over de cao-onderhandelingen die woensdag zijn hervat na twee langere schorsingen vanwege de coronamaatregelen.

Begin augustus stelde de NS een allesomvattend werkgelegenheidspact voor om de crisis het hoofd te bieden. Onderdeel van dat pact is onder meer een reductie van het aantal arbeidsplaatsen met 2300. Verder zou sprake zijn van een nullijn qua salaris en werkgarantie voor alle medewerkers met een vast contract. Ook wil de NS dat de cao en het sociaal plan met twee jaar worden verlengd.

De vakbondsleden stemden het pact eind september massaal weg. Nu noemt FNV de reacties van NS „nogal teleurstellend” in het gesprek over de pensioenen, eerder stoppen met werken, deeltijdpensioen en het sociaal plan. „Wij hadden het gevoel dat NS bezig is om nogmaals het krimppact uit te leggen”, aldus FNV. „We zijn vrij pessimistisch hoe dit verder gaat”.

Een woordvoerder van de NS zegt niet vooruit te willen lopen op de gesprekken en de inhoud ervan, vanwege het lopende proces. „Dit gesprek willen we vanzelfsprekend eerst met de vakbonden voeren”, aldus de NS. Aanstaande vrijdag om 10.30 uur gaan de onderhandelingen verder. Ook zaterdag wordt er nog onderhandeld.

De NS hoopt 1,4 miljard euro aan kosten te besparen tot 2024. Door de coronacrisis gaan er veel minder mensen met de trein en zijn de inkomsten van NS flink teruggelopen. Het bedrijf verwacht, na compensatie van de overheid, dit jaar een operationeel verlies te maken van 140 miljoen euro.