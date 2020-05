FNV peilt stakingsbereidheid bij Tata Steel op grote bijeenkomst

Vakbond FNV zint op stakingen bij Tata Steel in IJmuiden. Om de actiebereidheid van de eigen achterban te peilen houdt de bond 4 juni een zogeheten drive-in-ledenvergadering op de parkeerplaats van De Bazaar in Beverwijk. Op de bijeenkomst worden door de bond zo’n 2000 mensen verwacht.

Volgens FNV-bestuurder Roel Berghuis wordt de vergadering op een aparte manier opgezet vanwege de coronacrisis, bevestigt hij na berichtgeving door NH Nieuws. Mensen kunnen in hun auto blijven zitten of ruim van elkaar gaan staan.

De bijeenkomst begint om 10.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Voor het evenement heeft FNV speciaal toestemming gevraagd aan de lokale autoriteiten. Ook Frits van Wieringen, de voorzitter van de Nederlandse ondernemingsraad van Tata Steel, zal aanwezig zijn.

De afgelopen dagen was het al erg onrustig bij het staalconcern. Zo blokkeerden ruim honderd medewerkers dinsdag enige tijd de ingangen van het hoogovencomplex in IJmuiden. Eerder op dinsdag legden medewerkers van de nachtploeg al het werk neer en vorige week waren er eveneens spontane werkonderbrekingen en acties om het ongenoegen te uiten.

Het personeel van de staalfabrikant is nog altijd boos over het vertrek van de Nederlandse directievoorzitter Theo Henrar, die zonder opgaaf van reden weg moest. Ook zijn de medewerkers boos over de reorganisatieplannen, waardoor in IJmuiden ongeveer duizend banen verloren dreigen te gaan.