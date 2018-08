FNV: Onderhandelingen met Ryanair mislukt

Vakbond FNV is naar eigen zeggen met lege handen teruggekomen uit Dublin waar met de Ierse prijsvechter Ryanair over betere arbeidsvoorwaarden voor cabinepersoneel werd onderhandeld. De bond doet nog een laatste voorstel onder dreiging met acties. „Ryanair weet al dat er een ultimatum aankomt” aldus FNV.

Ryanair deed volgens FNV geen concrete voorstellen en nam alleen in overweging om verder te onderhandelen over mogelijke invoering van het Nederlandse arbeidsrecht vanaf 2022, mits alle werknemers daarvoor zouden kiezen. FNV bestempelde dit als „gebakken lucht”. Op 22 augustus komen FNV-leden bijeen om over vervolgstappen te praten.

Elders in Europa probeert het ontevreden personeel nu via aandeelhouders van Ryanair een oplossing te vinden voor het slepende conflict over arbeidsvoorwaarden. Vakbonden uit België, Spanje, Italië en Portugal roepen de aandeelhouders in een open brief op om druk uit te oefenen om het verdienmodel van de maatschappij te veranderen. De bonden menen dat budgetmaatschappijen in Europa in staat moeten zijn om winstgevendheid te combineren met een gezond arbeidsklimaat.

Maanden van frustrerende gesprekken, vruchteloze ontmoetingen en zelfs meerdere stakingsacties in enkele landen hebben volgens de bonden nauwelijks effect gehad. Op 7 september komen Europese vakbonden in Rome bijeen om zich te beraden over nieuwe acties bij Ryanair.

De bonden geven ook aan geen vertrouwen te hebben in Ryanair-baas Micheal O’Leary. Ze verwijten hem en ook de andere directieleden dat intimidatie wordt gebruikt als managementtool. „Mensen worden gestraft als ze ziek zijn, intimiderende brieven worden gestuurd naar wie zijn stakingsrecht uitoefent en er wordt gedreigd banen te schrappen in landen die getroffen zijn.”

Het liefst zien de bonden O’Leary vertrekken, tenzij „in het onwaarschijnlijke geval” zijn houding plots volledig zou omslaan. „Maar we geloven niet dat het huidige management voldoende vertrouwen geniet van de werknemers of de nodige vaardigheden heeft om die veranderingen te realiseren”, zo klinkt het.