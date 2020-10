FNV: niet blij met afspraken BAM rond internationale tak

Vakbond FNV is niet blij met BAM omdat het bouwbedrijf achter de ruggen van de vakbonden om een sociaal plan heeft afgesproken met zijn ondernemingsraad over de internationale tak van de onderneming.

Volgens FNV-bestuurder Peter van der Put gaat BAM, maar zeker ook de or buiten zijn boekje. „Het is simpel: vakbonden en werkgevers maken in dit soort situaties afspraken over het personeel, een ondernemingsraad houdt zich bij nut en noodzaak van een reorganisatie. De or gaat dus over de grens heen en dat hoort niet.”

FNV en CNV proberen al een tijdje goede afspraken te maken voor de ongeveer honderd mensen die hun baan kwijtraken als BAM stopt met zijn activiteiten in het buitenland. „Dat overleg ging goed, maar verliep wel moeizaam”, zegt Van der Put.

Zo waren beide vakbonden ontevreden over het eindbod voor een sociaal plan dat het concern bij hen neerlegde. Zij vinden onder andere dat de werknemers niet genoeg geld meekrijgen als ze worden ontslagen. „Wij vinden het plan absoluut niet goed genoeg, dus dat wilden we onze leden niet eens voorleggen.” CNV deed dit wel, maar hun leden wezen het plan af.

Tot grote verbazing van FNV heeft de or het sociaal plan afgelopen week plotseling wel ondertekend. „Dat kwam als donderslag bij heldere hemel. Terwijl de or steeds heeft gezegd: wij gaan niet akkoord met de reorganisatie zonder goed sociaal plan. Maar nu hebben ze, blijkbaar onder druk van de directie, toch hun handtekening eronder gezet.”