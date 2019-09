FNV niet akkoord met cao-voorstel catering

Vakbonden CNV en De Unie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgevers over een nieuwe cao voor cateringmedewerkers met een looptijd van 1 jaar. Dat maakte branchevereniging voor de contractcatering Veneca bekend. Vakbond FNV stemde niet in met het resultaat.

De cao geldt voor circa 10.000 medewerkers. Als de achterban van CNV en De Unie akkoord gaan, kan het personeel een loonsverhoging van 3,1 procent per 1 oktober dit jaar tegemoetzien. Ook krijgt het een eenmalige uitkering van 0,5 procent bruto die in november zal worden uitgekeerd. Cateringmedewerkers in de luchtvaart ontvangen ook nog een uitkering van 200 euro netto in december 2019 en een eenmalige uitkering van 0,4 procent netto in januari 2020.

De partijen maken daarnaast werk van de modernisering van de cao. Ook gaan ze praten over de mogelijkheid voor oudere cateringmedewerkers om eerder met pensioen te kunnen gaan. De Unie, CNV en Veneca hopen dat FNV alsnog overstag wil gaan.

FNV was vrijdagavond vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Eerder hielden FNV-cateringmedewerkers van KLM al eens stiptheidsacties om hun roep om betere voorwaarden kracht bij te zetten.