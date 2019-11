FNV: Nederlander wil hoger minimumloon

Vakbond FNV wil dat het minimumloon omhoog gaat naar 14 euro per uur, en staat daarin naar eigen zeggen niet alleen. De bond heeft onderzoek laten doen onder een representatieve groep van ruim 2000 Nederlanders. Ruim zeven op de tien van de ondervraagden was het volgens de bond met FNV eens.

Weinig mensen weten hoe laag het minimumloon is, aldus de vakbond. „De gemiddelde Nederlander denkt dat het net iets minder is dan 13 euro bruto per uur. In werkelijkheid is het 9,82 euro.” Uit het onderzoek in samenwerking met Totta Research kwam volgens FNV ook naar voren dat de helft van de ondervraagden een petitie zou willen tekenen of zou willen stemmen op een politieke partij die het minimumloon wil verhogen.

„Het is nu een kwestie van politieke keuzes maken, van politieke wil. Terwijl bedrijven prima verdienen zijn er grote groepen werkenden die niet of nauwelijks rondkomen van hun inkomen en afhankelijk zijn van allerlei toeslagen”, zegt FNV-campagneleider Cihan Ugural. Hij wil het standpunt van de bond dit weekend extra onder de aandacht brengen bij de congressen van D66 en CDA.