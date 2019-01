FNV naar Raad van Europa om stakingsrecht

Vakbond FNV is van plan om naar de Raad van Europa te stappen over de manier waarop het stakingsrecht in Nederland wordt uitgelegd. De bond vindt dat rechters hier te vaak stakingen verbieden omdat bijvoorbeeld andere belangen in het geding zijn.

Staken is een grondrecht dat is verankerd in het Europees Sociaal Handvest, stelt FNV-jurist Marieke Kristen na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Volgens haar kunnen vakbonden zaken over dat verdrag in gang zetten bij de Raad van Europa. Dat is een internationale organisatie die niet moet worden verward met de Europese Unie.

De in 1949 opgerichte Raad van Europa telt 47 leden, waaronder ook Rusland, Turkije en Azerbeidzjan. Mocht FNV gelijk krijgen, dan heeft dit geen directe gevolgen voor de gerechtelijke uitspraken in Nederland. Wel kan het volgens de bond een politieke discussie op gang brengen.

Recent werd FNV meerdere keren teruggefloten toen de bond een staking wilde opzetten. Zo werd deze week een geplande staking bij autofabriek VDL Nedcar verboden, omdat de werkgelegenheid in gevaar zou kunnen komen als autoconcern BMW zou besluiten geen nieuwe orders meer te plaatsen.