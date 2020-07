FNV: medewerkers paardensport moeten cao krijgen

Vakbond FNV wil dat er een cao komt voor de paardensport. Ruim 1800 medewerkers op maneges en in stallen hebben daarover een petitie ondertekend die de vakbond heeft verspreid.

In Nederland werken naar schatting tienduizenden mensen in de paardensport. Zij verzorgen, fokken en trainen de paarden, maken de stallen schoon, beheren de maneges, geven paardrijles en draaien bardiensten. „Zij hebben zwaar en verantwoordelijk werk en doen dit met heel veel liefde voor de dieren”, zegt FNV-bestuurder Ingrid Koppelman. „Ze verdienen een cao waarin is afgesproken dat ze een eerlijk loon krijgen, ze op normale uren en veilig kunnen werken, ze kunnen doorgroeien en later een goed pensioen hebben.”

Koppelman gaat eerst zoveel mogelijk medewerkers informeren en organiseren, onder andere via sociale media en nieuwsbrieven. „Wij gaan zorgen dat de neuzen dezelfde kant op komen te staan, allereerst bij de mensen die met de paarden werken. We willen dat hun stem serieus genomen wordt en dat ze meer durven opkomen voor zichzelf.”