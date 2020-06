FNV kritisch over callcenter dat afspraken maakt voor coronatests

FNV vindt dat de overheid snel aanvullende eisen moet stellen aan callcenter Teleperformance, dat de telefoontjes afhandelt van mensen die zich willen laten testen op corona. De vakbond is erg kritisch over het bedrijf en dringt aan op betere afspraken over zaken als veiligheid, loon en opleiding van de medewerkers.

„De arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn bij de meeste callcenters al belabberd, maar Teleperformance spant echt de kroon”, zegt FNV-bestuurder Elly Heemskerk. „En dan gunt de overheid uitgerekend dit bedrijf zo’n belangrijke opdracht. Zonder ook maar een seconde te kijken naar hoe de medewerkers hun werk moeten doen en wat ze verdienen.”

De 1500 mensen die speciaal zijn aangetrokken voor de landelijke afsprakenlijn moeten werken vanuit huis. Volgens FNV moeten ze hun webcam aanzetten als het bedrijf daarom vraagt. Verder zouden familieleden en andere huisgenoten niet online mogen als medewerkers van het callcenter aan het bellen zijn voor de afsprakenlijn. En als ze niet kunnen werken door een storing aan hun internet of computer dan zouden ze niets betaald krijgen.