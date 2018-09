FNV kondigt stakingen aan bij AkzoNobel

Werknemers van AkzoNobel gaan staken. Medewerkers op vier locaties van het verfbedrijf leggen vanaf volgende week maandag om de beurt voor 48 uur het werk neer, zo laat FNV weten.

De vakbonden dringen al langer aan op een nieuwe cao en een oplossing voor een pensioenconflict. De afgelopen tijd staakte het personeel van Akzo al enkele malen. „Het bedrijf reageerde niet afdoende op het in juli gestelde ultimatum en ook de zomervakantie heeft AkzoNobel niet tot inkeer gebracht”, zegt bondsbestuurder Erik de Vries. „Er rest de werknemers niets anders dan opnieuw te staken.”

FNV zet in op een loonsverhoging van 3,5 procent en afspraken over duurzame inzetbaarheid. AkzoNobel liet eerder al weten te willen praten over de cao, maar een oplossing voor de pensioenen zou er niet in zitten. De bonden menen dat AkzoNobel met een bijstorting van 400 miljoen euro pensioentekorten zou kunnen oplossen.

De locatie in Wapenveld trapt maandag af met de stakingen. De vestigingen die aansluiten zijn in Sassenheim, Hengelo en Arnhem.