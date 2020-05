FNV: iedereen gaat erop vooruit in nieuw pensioenstelsel

Zowel de werkenden als gepensioneerden gaan erop vooruit in het nieuwe pensioenstelsel, dat op dit moment wordt uitgedacht. Dat zegt althans vicevoorzitter Tuur Elzinga van vakbond FNV in een interview met De Telegraaf.

„Alle werkenden en gepensioneerden van dit moment krijgen door een nieuw fiscaal stelsel, een nieuw contract en de transitie een beter verwacht pensioenresultaat”, stelt Elzinga in de krant. Hij beroept zich daarbij op voorlopige doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

Vakbonden gaven in juni vorig jaar hun zegen voor het principeakkoord met werkgevers en het kabinet over een nieuw pensioenstelsel. Daarin werd onder andere afgesproken dat pensioenuitkeringen onzekerder worden en meer zullen afhangen van de prestaties van pensioenfondsen. Daardoor vallen ze in goede tijden hoger uit en in slechte tijden lager.

Volgens Elzinga is er in het huidige stelsel sprake schijnzekerheid, terwijl pensioenen per definitie onzeker zijn. „Doordat we het wel zeker noemen, zitten we ook nog eens gevangen in strenge regels.”

FNV reageerde deze week verbolgen over het opheffen van de ontslagboete bij het tweede steunpakket voor bedrijven die door de coronacrisis worden getroffen. Volgens voorzitter Han Busker zette die stap de betrouwbaarheid van het kabinet op het spel, wat gevolgen kon hebben voor het overleg over het pensioenakkoord.

Elzinga erkent dat door het wantrouwen de neiging bestaat „alles in detail zwart op wit op papier te gaan zetten”. Tegelijkertijd is het volgens hem belangrijk voor gepensioneerden dat er snel afspraken komen over een nieuw pensioenstelsel, zegt hij in De Telegraaf.