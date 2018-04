FNV houdt betoging bij toezichthouder DNB

Het bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank (DNB) is woensdagmiddag tijdelijk bezet geweest door circa tweehonderd boze leden van vakbond FNV. Met de actie wilden ze hun onvrede uiten over het feit dat veel pensioenen in Nederland jaren niet meer zijn verhoogd.

Veel pensioenfondsen zijn financieel niet bij machte om de uitkeringen te indexeren en dat komt volgens de vakbond onder meer omdat ze moeten voldoen aan de strenge regels van de toezichthouder.

Een woordvoerder van DNB zegt dat de centrale bank met de FNV’ers in gesprek is gegaan en een petitie in ontvangst heeft genomen. „Voor DNB staat voorop dat we een houdbaar pensioen hebben voor alle generaties, jong en oud”, aldus de zegsman.

FNV voert al langer campagne voor verbetering van het pensioenstelsel. Zo vond in maart een soortgelijke actie plaats bij het ministerie van Sociale Zaken.

In Den Haag zijn vakbonden en werkgevers nu al een hele tijd in overleg over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. Maar ze zijn er nog niet uit. FNV ziet in een veel geopperd idee met persoonlijke pensioenpotjes een bedreiging voor het collectieve en solidaire karakter van het systeem.