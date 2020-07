FNV hoopvol over gesprekken met Tata Steel Nederland

Bestuurder Roel Berghuis van vakbond FNV is hoopvol gestemd over de gesprekken met Tata Steel Nederland over een ophanden zijnde reorganisatie bij het staalbedrijf in IJmuiden. „Ik heb serieus de indruk dat ze eruit willen komen”, aldus Berghuis. De partijen gaan volgens hem later op de avond weer om tafel zitten voor verder overleg.

Berghuis ziet bewegingsruimte bij Tata Steel Nederland over de eisen van de bonden, zoals geen gedwongen ontslagen. Bij het staalbedrijf is juist veel onrust, omdat wordt gevreesd voor groot banenverlies. Ook mogen er geen onderdelen van Tata Steel Nederland worden verkocht. Daarnaast verzetten de bonden zich tegen een eventuele integratie van Nederlandse activiteiten met Britse onderdelen.

Het nieuws van eerder op de dag dat het personeel van Tata Steel Nederland over het afgelopen gebroken boekjaar geen winstuitkering krijgt, maakt volgens de FNV-bestuurder geen deel uit van de gesprekken. Een woordvoerder van Tata Steel Nederland wilde nadrukkelijk geen mededelingen doen over de ontwikkelingen bij het bedrijf.

De acties bij de staalfabriek in IJmuiden lopen gewoon door. Net als op woensdag wordt donderdag opnieuw gestaakt door werknemers van een locomotief die stalen plakken vervoert naar de walserij. Volgens de woordvoerder van Tata Steel Nederland zorgt dat voor een zware logistieke verstoring van de productieprocessen.