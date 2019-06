FNV hakt knoop door over pensioenakkoord

De FNV beslist zaterdag definitief of de vakbond het principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel steunt. Het zogeheten ledenparlement van ’s lands grootste vakbeweging hakt in Apeldoorn de knoop door over de kwestie, waarna bondsvoorzitter Han Busker de keuze bekendmaakt.

De 105-koppige raad kijkt onder andere naar het onlinereferendum dat onder de circa een miljoen leden van de FNV is uitgeschreven. De uitslag geldt als "zwaarwegend advies" aan de vakbond.

Vrijdagmiddag stond de teller van het aantal leden dat zijn of haar oordeel had gegeven op 290.000. Stemmen kan zaterdag nog tot 12.00 uur.

Een fiat voor de afspraken met werkgevers en het kabinet is bepaald geen uitgemaakte zaak. Uit een peiling van actualiteitenprogramma EenVandaag bleek deze week dat vakbondsleden verdeeld zijn over het pensioenakkoord. Ook binnen het ledenparlement was er veel kritiek op de overeenkomst.

Overigens is de FNV niet de enige vakbond die de stemming peilt. Ook het CNV en de VCP vroegen leden om hun oordeel, maar zij gaven in tegenstelling tot de FNV een positief stemadvies.