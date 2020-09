FNV: grote zorgen bij grondpersoneel over plannen KLM

Grondpersoneel bij KLM maakt zich volgens vakbond FNV grote zorgen over de plannen van de luchtvaartmaatschappij om de kosten te verlagen. FNV zegt dat KLM de crisis lijkt te „misbruiken” om flink te gaan besparen op arbeidskosten van grondmedewerkers.

KLM krijgt voor 3,4 miljard euro aan leningen en garanties van de overheid om de crisis door te komen, op voorwaarde dat de kosten flink worden teruggebracht. De vakbonden maar ook de Tweede Kamer vinden dat personeel dat tot 1,5 keer modaal verdient zoveel mogelijk moet worden ontzien. De maatschappij moet op 1 oktober met een plan voor de herstructurering komen.

KLM besloot vorige maand om een loonsverhoging eenzijdig uit te stellen. FNV stelt dat KLM medewerkers die minder dan modaal verdienen hiermee wil laten meebetalen aan de besparingen die nodig zijn om staatssteun te krijgen en daarmee verder gaat dan de voorwaarden die de overheid heeft gesteld. FNV-bestuurder Jan van den Brink vraagt zich of het bedrijf daarmee zijn staatssteun niet in gevaar brengt. De bond heeft al gedreigd naar de rechter te stappen vanwege het besluit om een loonsverhoging uit te stellen.

De bond blijft hameren op het standpunt dat de sterkste schouders bij KLM de zwaarste lasten moeten dragen. „Voor ons betekent dat dat mensen tot anderhalf keer modaal geen bijdrage hoeven te leveren. Zij hebben vaak al een inkomen waar ze amper van rond kunnen komen. Je brengt ze in grote financiële problemen, als je hen vraagt salaris in te leveren”, zegt Van den Brink. Hij ziet nog weinig vooruitgang in de gesprekken met KLM over kostenbesparingen.