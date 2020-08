FNV: grote winkelketens moeten handhaven op anderhalve meter

Vakbond FNV wil dat grote winkelketens en supermarkten nu echt werk gaan maken van het handhaven van de anderhalvemetermaatregel. Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkplek, zegt de vakbond, maar medewerkers van winkels en distributiecentra zien weinig handhaving van de coronaregels.

Een beveiliger bij de ingang die winkelend publiek op de regels wijst of werknemers die speciaal aangesteld zijn om zowel klanten als collega’s op de regels te kunnen wijzen, zouden volgens de vakbond oplossingen kunnen zijn. Ook moet goed in de gaten worden gehouden hoeveel mensen er in een winkel komen.

De vakbond doet de oproep na het sluiten van De Bijenkorf in Amsterdam, waar bij medewerkers het coronavirus werd vastgesteld. „Het sluiten van De Bijenkorf schrikt ons allemaal op. Laat dit ook een moment zijn om zowel werkgevers, werknemers en klanten ervan te doordringen dat de anderhalve meter écht gehandhaafd moet worden”, zegt vakbondsbestuurder Linda Vermeulen.