FNV: geste KLM minimaal, acties ophanden

Grondpersoneel van KLM is niet te spreken over het nieuwe cao-voorstel van de luchtvaartmaatschappij. Vakbond FNV vindt het loonbod te mager om weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Het ultimatum van vrijdag 17.00 uur blijft voor FNV staan en acties lijken daarmee een stap dichterbij.

KLM probeert momenteel met piloten, cabinepersoneel en mensen die op de grond werken tot nieuwe cao-afspraken te komen. In het nieuwste voorstel werd het loonbod verhoogd en de looptijd verlengd. Concreet biedt KLM nu een cao voor drie jaar waarin medewerkers in totaal 6 procent meer loon krijgen in drie stappen.

Volgens FNV is de actiebereidheid bij de medewerkers op de grond groot. Dat geldt bijvoorbeeld voor bagageafhandelaars en mensen op het platform. Omdat een ultimatum is gesteld, mag na het verlopen ervan ook worden actiegevoerd. De acties moeten 36 uur van tevoren worden aangekondigd. Volgens FNV staat volgende week al het nodige te gebeuren.

Bij het cabinepersoneel is de actiebereidheid volgens FNV minder. Hier werd ook nog geen ultimatum gesteld. Cabinevakbond VNC heeft het nieuwe voorstel van KLM in beraad.