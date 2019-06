FNV geschrokken van advies Dijsselbloem

Het bestuur van vakbond FNV is flink geschrokken van een bindend advies van de commissie-Dijsselbloem over de vermogens van de pensioenfondsen, meldt de NOS. Volgens dat advies moeten pensioenfondsen hogere buffers aanleggen.

Dat betekent dat het mogelijk moeilijker gaat worden om een belangrijke belofte van het nieuwe pensioenakkoord in te lossen: de belofte dat pensioenen sneller meegroeien met de kosten van het levensonderhoud (indexeren).

In een interne mail van de FNV, in handen van de NOS, wordt aan bestuurders gevraagd om bij vragen van leden niet al te veel in te gaan op deze kwestie. "Wat wij niet willen is dat deze communicatie de stemming over het pensioenakkoord gaat beïnvloeden, en al helemaal niet negatief."

Dat de kwestie juist deze week gevoelig ligt voor de FNV, blijkt wel uit de brief van Willem Noordman, het hoofd van de pensioenafdeling binnen de FNV, die intern is rondgestuurd. "Laat je niet verleiden tot een discussie over de rekenrente op de bijeenkomsten. (..) Eensgezindheid daarin is zo mogelijk nog belangrijker dan die al was."

Pensioenakkoord nadert uur U: vakbondsleden stemmen erover