FNV: fusie PostNL en Sandd goed nieuws

Het samengaan van PostNL en Sandd is goed nieuws, aldus vakbond FNV Publiek Belang. Daarmee wordt eindelijk een concrete stap gezet richting consolidatie van de postmarkt.

„Hier hebben we jarenlang voor gestreden. Wij gaan nu zo snel mogelijk afspraken maken met PostNL over de sociale gevolgen van het fusieproces. Het opvangen van die gevolgen voor de medewerkers is cruciaal”, aldus bestuurder Ger Deleij. „In het overleg met PostNL zullen wij ons uiteraard hard maken voor behoud van de werkgelegenheid van de medewerkers van Sandd”, zo voegde hij toe.

Deleij merkt op dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de fusie nog moet toetsen. Deleij: „Mocht dat uiteindelijk niet leiden tot een positief resultaat, dan verwachten wij van de staatssecretaris dat zij de fusie alsnog mogelijk maakt. Die is namelijk in het belang van de postdienstverlening in Nederland en de positie van de werknemers in de sector”.