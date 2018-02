FNV Finance boos over regionaal banenverlies

FNV Finance waarschuwt voor een steeds groter regionaal verlies aan banen in de bank- en verzekeringssector. Donderdag werd duidelijk dat ABN AMRO zijn klantcontactcentrum in Zwolle sluit en de banen deels verplaatst naar vestigingen elders in het land.

De vakbond spreekt van een trend van centralisatie in de banken- en de verzekeringssector. Zo sluit Achmea kantoren in Zwolle, De Meern en Leusden, sluit het Generali-kantoor in Diemen vanwege de overname door ASR en wordt gevreesd voor banenverlies bij DFZ in Friesland na de fusie met Achmea.

ABN AMRO biedt in ieder geval een deel van de werknemers in Zwolle de gelegenheid aan de slag te gaan in kantoren verspreid over het land. FNV noemt dat onrealistisch. Dat levert een enorme reistijd op en dat is omdat veel werknemers parttime werken waarschijnlijk nauwelijks de moeite waard.

De bond wil met ABN AMRO om tafel om te praten over een oplossing. Zo kan worden bekeken of medewerkers „plaats- en tijdsonafhankelijk” kunnen werken.