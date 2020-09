FNV en werkgevers vragen om rust aan pensioenfront

Vakbond FNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vragen het kabinet om snel met een overgangsregime te komen vanwege het nieuwe pensioenstelsel dat op komst is.

Het nieuwe stelsel gaat in 2026 in. Met de huidige pensioenregels dreigen in de overgangsfase problemen te ontstaan als „onnodige kortingen” en verhoging van premies, aldus de vakbond en ondernemersorganisaties.

Door de crisis die het gevolg is van de coronapandemie staan de rendementen van pensioenfondsen onder druk. Om aan de huidige regels te voldoen, stellen veel pensioenfondsbesturen aan de cao-partijen voor om de premies te verhogen en de pensioenopbouw te versoberen.

„In de private sector gaan stijgende pensioenpremies direct ten koste van bedrijvigheid, investeringen en koopkracht”, stellen de drie organisaties. „Daarnaast dreigen bij veel pensioenfondsen in de periode 2022-2026 pensioenen te moeten worden gekort.”

Het is volgens FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland nu juist zaak „rust en perspectief” te bieden in de jaren na 2021. „Hogere pensioenlasten dragen niet bij aan het economisch herstel en de werkgelegenheid”, stelt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. „Met een overgangsregime kunnen we dit ondervangen.”

FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga zegt: „Nu korten –terwijl dat met de nieuwe regels niet nodig zou zijn– ondermijnt het vertrouwen van mensen in het stelsel en duwt ons verder in de crisis.”

In het pensioenakkoord is afgesproken dat fondsen eind dit jaar een dekkingsgraad van 90 procent moeten hebben. Dat betekent dat ze voor elke euro aan toekomstige pensioenuitkeringen 90 cent in kas hebben. Zitten ze daaronder, dan moeten ze maatregelen nemen. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, vindt het belangrijk om nu duidelijkheid te geven. „Dat geeft rust.”