FNV en KLM gaan overleggen over voorwaarden steunpakket

Vakbond FNV en KLM gaan zondag opnieuw overleggen over de impasse rondom de voorwaarden die de overheid stelt voor het verstrekken van nieuwe leningen aan de luchtvaartmaatschappij. Dat liet een woordvoerder van FNV, die opkomt voor de belangen van cabine- en grondpersoneel, zondag weten.

Het gaat om een digitaal overleg. Wanneer dat precies begint, wilde de zegsman niet kwijt.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) stelt harde eisen aan een steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro. Hij wil dat personeel zich langer committeert aan het inleveren van loon, maar FNV en pilotenbond VNV weigeren vooralsnog. Andere bonden zijn wel akkoord gegaan.

Eerder zondag zei een woordvoerder van KLM dat er nog geen gesprek gepland is met VNV.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil dat vliegers genoegen nemen met een loonmatiging tot 2025, als naar verwachting het steunpakket afloopt. In afspraken die begin oktober zijn gemaakt met KLM was overeengekomen dat piloten, maar ook het andere personeel, tot medio of eind 2022 aan arbeidsvoorwaarden in zouden leveren. Zaterdag zei Hoekstra dat KLM niet hoeft te rekenen op extra steun als bonden blijven weigeren in te stemmen.

De Telegraaf meldt zondag op basis van „hoge bronnen bij KLM” dat de luchtvaartmaatschappij op zoek moet gaan naar een bemiddelaar om uit de impasse te geraken. „Een verbinder die de dertig ego’s rond deze onderhandeling bij elkaar kan brengen”, aldus een ingewijde tegen de krant. Deze nieuwe speler heeft dan tijd tot maandagmorgen 09.00 uur om tot resultaat te komen, voordat de beurs opengaat.

De krant weet verder te melden dat er op de werkvloer woede is ontstaan over de opstelling van de piloten. Zo zouden er foto’s rondgaan van een cockpit waarin briefjes hangen waarop KLM’ers anoniem verwijten maken tegen vliegers.

Het moederbedrijf van KLM, Air France-KLM, wil niet reageren op de kwestie „zolang de onderhandelingen lopen”, liet een woordvoerder zondag weten.