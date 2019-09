FNV eist volgend jaar 5 procent meer loon

Vakbond FNV zet volgend jaar in op een loonsverhoging van 5 procent bij cao-onderhandelingen. Dat is gelijk aan de eis die voor dit jaar op tafel was gelegd, dat was de hoogste looneis in meer dan dertig jaar. De vakbond maakte de looneis traditiegetrouw een dag voor Prinsjesdag bekend.

FNV stelt ook dat binnen drie jaar iedereen minimaal 14 euro per uur moet verdienen. Ook moet een vaste baan weer de norm zijn. De looneis is de basiseis waarmee FNV begint aan onderhandelingen voor een nieuwe cao. Doorgaans vallen de uiteindelijk afgesproken loonsverhogingen lager uit.