FNV dringt aan op ‘verstandige’ regeling voor uitzendkrachten

De FNV wil dat het kabinet met een „verstandige” regeling komt voor uitzendkrachten. Die groep werkenden wordt volgens de grootste vakbond van Nederland extra hard geraakt door de economische gevolgen van het coronavirus.

„De crisis is nogal diep voor die mensen. Wij moeten coulant zijn en zorgen dat hun inkomen niet wegzakt. Daarmee kunnen we de economie draaiend houden,” zegt FNV-bestuurder Karin Heynsdijk tegen het ANP. Uitzendkrachten hebben volgens haar vaak geen sociaal vangnet als de WW of een bijstanduitkering. Vanwege het onzekere contract valt hun inkomen als eerste weg als de werkgever vanwege het coronavirus tijdelijk geen werk meer kan aanbieden. De regeling die FNV voor ogen heeft zou het weggevallen salaris moeten compenseren.

Zo’n regeling moet niet te bureaucratisch worden, waarschuwt de vakbondsbestuurder. „Laat mensen niet ingewikkeld bewijs opleggen terwijl ze in de put zitten. Het belangrijkste is dat we snel zorgen dat iedereen een inkomen heeft”, dringt Heynsdijk aan.

FNV kan nog niet met zekerheid zeggen of de totale vraag naar uitzendwerk de afgelopen weken is gedaald. De daling in bijvoorbeeld de luchtvaart wordt gecompenseerd door toegenomen vraag in de distributie van levensmiddelen.

Randstad wil nog geen voorlopige cijfers geven over de stand van de uitzendbranche. De uitzendreus geeft daarover op 22 april een update bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers.