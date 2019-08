FNV dreigt met meer acties vliegtuigcatering

FNV geeft werkgevers in de cateringbranche tot vrijdag om met een cao-bod te komen waarin werknemers zich kunnen vinden. Gebeurt dat niet dan volgen nieuwe acties bij luchtvaartcateraar KLM Catering Services, kondigt de vakbond aan.

Medewerkers dreigen met acties waarbij ze precies volgens de protocollen van de cateraar voor KLM werken. Daardoor kunnen vertragingen ontstaan of vertrekken vliegtuigen voor korte regionale vluchten zonder eten aan boord, verwacht FNV-bestuurder Harry de Wit. Personeel van KLM Catering Services hield eerder deze maand ook al dergelijke stiptheidsacties.

FNV is op dit moment in onderhandeling over een nieuwe cao voor contractcatering met werkgeversorganisatie Veneca. Een eerder bod werd door een overgrote meerderheid van de leden afgewezen. FNV wil onder andere een grotere loonsverhoging en een aanpassing van de reiskostenvergoeding. Als de patstelling blijft voortduren, dreigt FNV met korte werkonderbrekingen van een paar uur of stakingen van een dag. De cao contractcatering geldt voor ongeveer 20.000 werknemers.