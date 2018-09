FNV dreigt met blokkeren robottreinen

Vakbond FNV is boos over ophanden zijnde proeven met zelfrijdende treinen op de Betuwelijn, omdat spoormedewerkers hiermee gepasseerd zouden worden. „Desnoods roepen wij alle machinisten van Nederland op om deze testen te blokkeren”, zegt vakbondsbestuurder Henri Janssen.

FNV is al langer met NS en ProRail in gesprek over nieuwe technologische ontwikkelingen. De bond vindt dat er zonder betrokkenheid van FNV geen enkele test mag doorgaan. „Het Nederlands spoor is zeer complex. Naast wat kansen, kleven er vooral veel risico’s aan het automatisch rijden. Veiligheidsrisico’s voor reizigers, spoormedewerkers en verkeersdeelnemers.”

De Franse treinenbouwer Alstom had in januari al aangekondigd dat er waarschijnlijk nog dit jaar zo’n test met een robottrein gaat plaatsvinden. De Telegraaf schreef hier donderdag opnieuw over. Volgens de krant komen volgend jaar ook testen met personentreinen aan de beurt, als eerste op het traject Groningen-Leeuwarden.

Doordat de treinen bepaalde taken van de machinist overnemen zouden ze sneller, veiliger en dichter op elkaar kunnen rijden. Dat zou het mogelijk maken om flink meer reizigers te vervoeren.