FNV dreigt met blokkade pensioenakkoord

Als het kabinet de plannen voor verhoging van de AOW-leeftijd niet laat varen, komt er geen pensioenakkoord. Dat zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga vrijdag in Trouw.

„Een goed aanvullend pensioen is belangrijk, maar de meeste zorgen hebben mensen over tijdig stoppen met werken”, zegt Elzinga in de krant. Werkgevers, vakbonden en overheid praten al een halfjaar over een nieuw pensioenstelsel.

De vakbond wil dat de AOW-leeftijd niet verder stijgt dan de huidige 66 jaar. Minister Koolmees (Sociale Zaken) houdt vast aan de geleidelijke stijging tot 67 jaar in 2021. Daarna is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Die stijgt overigens minder hard dan eerder werd verwacht, aldus accountantsbureau KPMG vrijdag op basis van berekeningen.

Volgens voorman Peter Schalk van vakorganisatie RMU helpt het bevriezen van de AOW-leeftijd niet. Hij ziet meer in een flexibele pensioenleeftijd waarbij oudere werknemers met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen en tegelijk de AOW betaalbaar blijft.