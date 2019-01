FNV dreigt met acties bij Axxicom op Schiphol

Vakbond FNV dreigt met acties bij Axxicom Airport Caddy op Schiphol. Het vervoerbedrijf, dat passagiers met een mobiliteitsbeperking helpt zich te verplaatsen op de luchthaven, heeft een ultimatum ontvangen.

Gaat Axxicom voor 18 januari niet akkoord met de eisen van de werknemers, dan wil de vakbond ingrijpen. De houding van de directie van Axxicom heeft tot deze confrontatie geleid, zegt FNV-bestuurder Egon Groen. Hij spreekt van ,,een betonnen muur van onwil¨. Wat voor acties Groen precies voor ogen heeft, zegt hij nog niet.

Het gaat om afspraken over de arbeidsvoorwaarden van ruim 250 vaste medewerkers en 550 uitzendkrachten en stagiairs. Het personeel eist onder meer loonsverhoging. Daarnaast willen de medewerkers afspraken over de verlaging van de werkdruk terugzien in de cao. Ook stagemisbruik zou moeten worden uitgebannen. Axxicom was niet bereikbaar voor commentaar.