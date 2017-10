FNV: deel winst robotisering met personeel

Bedrijven die meer geld overhouden door automatisering en robotisering moeten dat geld delen met hun personeel. Dat wil vakbond FNV, zo bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van uitspraken van vicevoorzitter Mariëtte Patijn in De Telegraaf.

Patijn pleit voor „robotiseringsfondsen” in branches waar veel wordt geautomatiseerd en gerobotiseerd, zoals de schoonmaaksector, bij banken, in distributiecentra en in de havens. Met het geld uit die potjes kan dan omscholing voor werknemers of begeleiding naar ander werk worden betaald.

FNV gaat in die sectoren ook inzetten op 32-urige werkweken tegen dezelfde beloning. Op die manier moet de krimpende werkgelegenheid worden uitgesmeerd over zo veel mogelijk mensen.