FNV breidt acties bij technische groothandels uit

Acties door personeel van technische groothandels worden verder uitgebreid, meldt FNV. Donderdag is de vierde stakingsdag op rij bij verschillende bedrijven in de sector. De vakbond eist 5 procent loon erbij in 2019 en 5 procent loonsverhoging dit jaar. Ook willen ze af van de verslechteringen die de werkgevers willen doorvoeren, zoals het afschaffen van de ouderdomsdagen en de onregelmatigheidstoeslag.

Op 20 januari staan er gesprekken met werkgevers (WTG) gepland, maar de FNV is uit de onderhandelingen gestapt. „Het laatste bod was onacceptabel, dus tot ze met iets beters komen, stoppen wij niet met staken”, zegt woordvoerder Erna Bosschart. CNV Vakmensen, De Unie en de AVV zitten nog wel om tafel.

Bij de toeleverancier van alles op technisch gebied in de industrie en bouw werken 30.000 mensen. De WTG wilde niet op de stakingsdreiging door FNV reageren. „Op 20 januari onderhandelen wij verder over onder meer ons loonbod van 4,5 procent, maar wij kunnen nu nog niet zeggen hoe een en ander uiteindelijk gestalte krijgt”, zo klinkt het.