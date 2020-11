FNV: Black Friday in crisistijd bizar

Dat veel winkelbedrijven besloten hebben om koopjesfestijn Black Friday zo uitbundig mogelijk te vieren, kan niet op de goedkeuring van FNV rekenen. Volgens de vakbond doen grote winkelketens daarmee vooral de gezondheid van de winkelmedewerkers in de uitverkoop.

Bij FNV zijn veel meldingen binnengekomen van winkelmedewerkers over grote drukte op Black Friday. Op veel plekken was het volgens de klagers een gekkenhuis. „En dat in een tijd dat iedereen offers brengt om het virus achter ons te krijgen” aldus de bond.

Volgens FNV zijn de coronarichtlijnen, met een verplichte 1,5 meter afstand tussen mensen, onverenigbaar met het koopjesfestijn. In landen als Frankrijk en België heeft de overheid veel strengere richtlijnen gesteld aan de grote ketens. Volgens de bond moet Nederland hier een voorbeeld aan nemen. FNV had eerder werkgevers al opgeroepen om Black Friday dit jaar over te slaan.

Door de grote drukte in het centrum van Rotterdam moesten winkels op last van burgemeester Aboutaleb vrijdagavond eerder dicht. Winkeliersvereniging INRetail noemde het sluiten van de winkels verschrikkelijk jammer, maar ook begrijpelijk. De vereniging stelt dat de ondernemers en gemeenten er alles aan doen om de winkelstromen in de feestdagenperiode te spreiden. „Maar we hebben met z’n 17 miljoenen de verantwoordelijkheid te nemen.”

Winkelbedrijven hebben bijvoorbeeld van een Black Friday al een Black Week of zelfs twee weken gemaakt, aldus een zegsman van INRetail. Verder hebben verschillende gemeente ook de parkeerkosten in daluren verlaagd om mensen te verleiden op rustige momenten te gaan winkelen.