FNV: bijna vijfde van de stemmen binnen

Bijna een vijfde van de leden van vakbond FNV heeft zijn stem uitgebracht in het FNV-referendum over het pensioenakkoord. Donderdag 18:00 uur waren 198.000 van de stemmen binnen.

Het onlinestemsysteem van FNV werkt inmiddels weer goed, nadat leden woensdag problemen hadden gekend bij het uitbrengen van hun stem. De problemen ontstonden door een piek in het aantal mensen dat kort na het openen van het referendum wilde stemmen.

Meer dan 1 miljoen leden van FNV en van de bij FNV aangesloten bonden hebben een brief gekregen met een individuele code. Daarmee kunnen ze op het internet hun mening te geven over het nieuwe pensioenstelsel.

Stemmen kan nog tot zaterdag 12.00 uur. De uitkomst van het referendum geldt als "zwaarwegend advies" aan het ledenparlement van FNV. Die 105-koppige raad beslist dezelfde dag definitief of de vakbond instemt met het vorige week gesloten principeakkoord over pensioenen.

FNV-voorzitter Han Busker is tevreden over de opkomst tot nu toe. „Het gaat heel erg goed. Het is voor mij het bewijs dat als je de leden betrekt bij een onderwerp en hier de discussie met hen over aangaat, ze graag hun mening geven.”