FNV bereikt akkoord met Wehkamp over sociaal plan

Vakbond FNV heeft met webwinkelbedrijf Wehkamp een akkoord bereikt over een beter sociaal plan voor medewerkers die hun baan verliezen bij een reorganisatie. De stakende medewerkers van het distributiecentrum in het Gelderse Maurik en het hoofdkantoor in Zwolle mogen zich nu uitspreken over het sociaal plan. De vakbond verwacht dat daar later op maandag een beslissing uit komt. Details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt.

Het Wehkamp-personeel staakte sinds twee weken. Aanleiding was een reorganisatie waarbij banen verdwijnen op het hoofdkantoor en de twee distributiecentra van Wehkamp worden samengevoegd. Het centrum in het Gelderse Maurik wordt daarbij gesloten en het personeel kreeg de keuze om in Zwolle aan de slag te gaan. De afstand tussen die twee distributiecentra maakte zo’n overstap voor de meeste werknemers niet interessant.

FNV zette voor het sociaal plan in op een goede ontslagvergoeding voor iedereen die zijn baan kwijtraakt. Ook wilde de vakbond meer geld voor begeleiding naar ander werk en voor scholing, zodat ontslagen werknemers meer kans hebben om weer aan werk te komen.