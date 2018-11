FME adviseert loonsverhoging metaalbedrijven

Werkgeversorganisatie FME raadt bedrijven in de metaalsector aan om per 1 december een loonsverhoging van 2,5 procent door te voeren. Na meer dan zes maanden onderhandelen met de vakbonden is er immers geen zicht op een spoedig cao-akkoord.

FME stelt het belangrijk te vinden dat medewerkers in de sector niet de dupe worden van het uitblijven van een nieuwe cao. De loonaanbeveling is niet verplicht. Het staat bedrijven vrij om bijvoorbeeld geen verhoging toe te passen of een kleinere aanpassing te doen.

In de metaalsector vinden al maandenlang stakingen plaats. In totaal vallen 150.000 medewerkers in het hele land onder de cao Metalektro. Het gaat om bedrijven als VDL-Nedcar, Stork, ASML, Fokker, DAF en Siemens.

FME meldde onlangs al dat de verschillen tussen de werkgevers en vakbonden na bemiddeling onoverbrugbaar bleken. De bonden namen in een reactie afstand van dat bericht. „Wij vinden het onbegrijpelijk dat de FME alleen maar bezig blijft met het creëren van onrust”, zei CNV-bestuurder Loes Bezemer-Videler. Volgens haar maken bedrijven in de branche winst genoeg om een goede cao af te sluiten, met een hogere loonsverhoging dan wat nu wordt geadviseerd.