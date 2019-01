FME aan bonden: neem verantwoordelijkheid

De metaalbranche roept vakbonden op hun verantwoordelijkheid te nemen en alsnog tot een cao-akkoord te komen. Voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Blueming van branchevereniging FME stuurde een open brief met die strekking naar de voorzitters van de bonden.

Volgens Dezentjé Hamming-Blueming hebben FME-onderhandelaars geen mandaat om meer te bieden en mogen vakbondsonderhandelaars hun eisen niet naar beneden bijstellen. Daardoor is een cao-akkoord voorlopig onhaalbaar.

De voorzitter van de brancheorganisatie wijst er echter op dat het bod dat op tafel ligt beter is dan cao’s die in sommige andere branches worden afgesloten. Ook zegt ze dat als de economie gaat afkoelen, het huidige bod misschien onhaalbaar wordt. „Er is geen beter momentum dan nu om tot een afspraak te komen.”

Er wordt al geruime tijd gestaakt voor een betere cao in de Metalektro, maar dat leverde nog geen akkoord op. Deze week verbood een rechter nog een nieuwe staking bij autobouwer VDL Nedcar. Bij andere bedrijven werd het werk wel neergelegd.