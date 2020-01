‘Flybe geniet geen speciale behandeling’

De financieel geplaagde luchtvaartonderneming Flybe krijgt geen speciale behandeling van de Britse overheid. De onderneming spreekt in Britse media dergelijke beweringen uit de sector tegen. Branchegenoten als British Airways-moeder IAG en prijsvechter Ryanair uitten eerder bezwaren tegen het reddingsplan, dat zij als illegale staatssteun en misbruik van publieke gelden bestempelden.

Volgens Flybe is een betalingsovereenkomst gesloten met overheidsorganisatie HM Revenue & Customs en wordt gesproken over een lening. De geldende overeenkomst over uitstel van belastingverplichtingen geldt voor een paar maanden en kan volgens Flybe door ieder bedrijf in financiële problemen worden gebruikt. De onderneming benadrukte dat het niet gaat om een reddingsactie.

Flybe-baas Mark Anderson wees er op dat de Britse regering echt geen geld uitleent aan een bedrijf, dat geen bestaansrecht en geen geloofwaardig plan heeft. De luchtvaartmaatschappij vliegt veelal vanuit kleinere Britse steden en werd daarom door de Britse overheid als onmisbaar gezien.