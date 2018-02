Flow Traders uitblinker op lager Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag licht lager begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters hielden de verliezen beperkt, ondanks de forse uitverkoop op de Aziatische en Amerikaanse markten. Op het Damrak was Flow Traders een positieve uitschieter na publicatie van de jaarresultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,3 procent in de min op 524,31 punten. De hoofdindex daalde een dag eerder al 1,9 procent. De MidKap verloor 0,2 procent tot 796,69 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 0,4 procent, Frankfurt speelde 0,1 procent kwijt.

Flow Traders maakte een koerssprong van ruim 18 procent in de MidKap. De beursintermediair zag de handelsinkomsten in het relatief rustige beursjaar 2017 met een derde afnemen. Het bedrijf vaart echter wel bij de wilde koersbewegingen op de financiële markten van de afgelopen dagen en verdiende sinds begin dit jaar al meer dan de recordinkomsten in het derde kwartaal van 2015.