Flow Traders onderuit op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam bleef vrijdag dicht bij huis. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. De kansen op een handelsdeal lijken afgenomen nu een ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot van tafel is. Op Beursplein 5 werden beursintermediair Flow Traders en vastgoedbedrijf Wereldhave lager gezet na publicatie van de resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 530,57 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 719,47 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen stegen tot 0,3 procent, Frankfurt won 0,1 procent.

De Amerikaanse president Trump bevestigde dat hij de Chinese president Xi Jinping deze maand niet meer zal ontmoeten om een handelsakkoord te sluiten. De deadline van de huidige wapenstilstand in het handelsconflict loopt 1 maart af.

Flow Traders was de sterkste daler bij de middelgrote fondsen. De beursintermediair profiteerde in het vierde kwartaal van de onrust op de beurzen, maar raakte desondanks ruim 6 procent kwijt. Vastgoedfonds Wereldhave, dat afgelopen jaar verlies leed, zakte 5,2 procent. Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties, die ook met cijfers kwam, daalde 1,4 procent.

Bij de hoofdfondsen sloot kabel- en telecomconcern Altice Europe de rij met een verlies van 2,6 procent. Grootste stijger was uitgeefconcern RELX met een winst van 1 procent.

In Parijs wonnen de luxebedrijven L’Oréal en Hermès 0,2 en 1,5 procent. Beide bedrijven deden vooral in Azië goede zaken. Cosmeticamaker L’Oréal ziet in China geen afname van de vraag en behaalde afgelopen jaar bijna net zo veel omzet in het Verre Oosten als in West-Europa. De producten van modehuis Hermès vonden in Azië ook gretig aftrek. Het bedrijf rekent dit jaar op een verdere omzetgroei.

Ceconomy dikte 19 procent aan in Frankfurt. Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn boekte afgelopen kwartaal meer omzet dankzij sterke verkopen rond Black Friday.

De euro was 1,1331 dollar waard, tegen 1,1349 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent tot 52,45 dollar. Brent werd 0,1 procent goedkoper op 61,55 dollar per vat.