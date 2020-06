Flixbus herstart busdiensten Nederland volgende week

Langeafstandsbusvervoerder Flixbus gaat vanaf 18 juni weer rijden in Nederland. Dan doen de groene bussen van het bedrijf vooral weer bestemmingen in Duitsland en België aan. In totaal zijn er in het begin ruim dertig bestemmingen beschikbaar.

Flixbus hervatte eind vorige maand zijn dienstregeling al in Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Polen. Ook in Italië en Portugal is het bedrijf inmiddels weer actief. Tegelijk met de hervatting van de buslijnen in Nederland gaat het bedrijf ook in België en Frankrijk weer van start.

Reizigers met een Flixbus moeten tijdens de reis en bij het in- en uitstappen een mondkapje dragen. Verder is er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar en gebeurt de ticketcontrole contactloos.