FlixBus breidt uit met Efteling en Zandvoort

Busmaatschappij FlixBus gaat zijn aanbod stevig uitbreiden. De aanbieder van internationale busreizen tussen Europese steden zal deze zomer onder meer dagelijks gaan rijden op toeristische bestemmingen zoals de Efteling of Zandvoort. Verder wordt Schiphol vaker aangedaan. Reizigers uit onder meer Rotterdam, Eindhoven en Venlo krijgen tien keer per dag de mogelijkheid om met FlixBus naar de luchthaven te reizen.

In totaal worden vanaf donderdag driehonderd nieuwe verbindingen toegevoegd voor dertig van de bestaande Nederlandse FlixBus-haltes. Flixbus krijgt er ook nieuwe haltes bij, onder meer in Haarlem, Almere en Leeuwarden. In totaal worden tien nieuwe Nederlandse haltes in april en juni toegevoegd.

Verder zullen er vaker bussen gaan rijden op bestaande routes. Tussen Brussel en Amsterdam, naar eigen zeggen het succesvolste traject, zal dagelijks 26 keer een bus gaan in plaats van de huidige frequentie van twaalf. In juni zal de bus van Amsterdam naar Parijs ook ieder uur gaan rijden.

Flixbus rekent er op via Nederland dit jaar 3,5 miljoen passagiers te vervoeren. Vorig jaar waren dat er 2 miljoen.