Flinke winstval voor eBay

EBay heeft in het eerste kwartaal van het jaar de winst zien kelderen door hogere uitgaven. Dat blijkt uit de cijfers die het concern woensdag openbaarde. De omzet van de Amerikaanse internethandelaar groeide wel.

EBay zag de winst uitkomen op 407 miljoen dollar. Dat is ruim 60 procent minder dan een jaar eerder omdat de onderneming meer spendeerde aan het binnenhalen van klanten. De opbrengsten namen toe, van 2,3 miljard dollar vorig jaar tot circa 2,6 miljard dollar.

Het bedrijf rekent voor het huidige tweede kwartaal op een omzet in een bandbreedte van 2,64 miljard tot 2,68 miljard dollar. Die verwachting zette het aandeel in de Amerikaanse nabeurshandel stevig onder druk. Marktkenners rekenden op een beter kwartaal en gaven aan dat de glans van de strategie die topman Devin Wenig lanceerde, om vooral Amazon af te weren, er nu wel af is.